закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Герой России» избил соседа до полусмерти

19
  • 1.12.2024, 11:39
  • 7,710
«Герой России» избил соседа до полусмерти
иллюстративное фото

Шокирующий случай произошел в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге произошел очередной шокирующий инцидент: 31-летний мужчина, представившийся «участником СВО», жестоко избил соседа битой из-за громкой музыки.

Пострадавший, 27-летний парень, после первого удара потерял сознание, но это не остановило агрессора. Он продолжил избиение, выкрикивая угрозы и заявляя о своем «статусе». Сейчас сосед в реанимации с открытой ЧМТ и кровоизлиянием в мозг.

«Ты на кого, мразь, напал? Я участник СВО», - кричал бывший российский военный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Написать комментарий 19

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин