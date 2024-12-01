«Герой России» избил соседа до полусмерти 19 1.12.2024, 11:39

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иллюстративное фото

Шокирующий случай произошел в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге произошел очередной шокирующий инцидент: 31-летний мужчина, представившийся «участником СВО», жестоко избил соседа битой из-за громкой музыки.

Пострадавший, 27-летний парень, после первого удара потерял сознание, но это не остановило агрессора. Он продолжил избиение, выкрикивая угрозы и заявляя о своем «статусе». Сейчас сосед в реанимации с открытой ЧМТ и кровоизлиянием в мозг.

«Ты на кого, мразь, напал? Я участник СВО», - кричал бывший российский военный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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