закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне за один день «уронили» несколько авиабомб на Белгородскую область

1
  • 1.12.2024, 11:44
  • 2,072
Россияне за один день «уронили» несколько авиабомб на Белгородскую область

В одном из случаев пришлось эвакуировать население.

За день в Белгородской области авиация оккупантов потеряла сразу три ФАБ-250. В одном из случаев из-за ЧП пришлось эвакуировать людей.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«Из-за падения 250-килограммовой авиабомбы в селе Белгородской области эвакуировали 100 человек Еще две такие авиабомбы упали в этот же день в регионе, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Как выяснила ASTRA, из-за «нештатного схода» ФАБ-250 с российского самолета в селе Казацкое Яковлевского городского округа 26 ноября эвакуировали жителей нескольких улиц, всего - около 100 человек.

Как сообщили ASTRA источники в экстренных службах региона, авиабомба упала рядом с жилым домом на улице Новая. Бомба не взорвалась, поэтому никто не пострадал. Сейчас ФАБ уже изъяли, жители вернулись в свои дома.

Еще одну авиабомбу нашли в этот же день в нескольких километрах от села Никольское Белгородского района. Еще одну ФАБ 26 ноября уронили в хуторе Быстрый.

«В обоих случаях пострадавших и повреждений нет», - уверяют в Telegram-канале.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин