Россияне за один день «уронили» несколько авиабомб на Белгородскую область

Россияне за один день «уронили» несколько авиабомб на Белгородскую область1
- 1.12.2024, 11:44
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В одном из случаев пришлось эвакуировать население.
За день в Белгородской области авиация оккупантов потеряла сразу три ФАБ-250. В одном из случаев из-за ЧП пришлось эвакуировать людей.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
«Из-за падения 250-килограммовой авиабомбы в селе Белгородской области эвакуировали 100 человек Еще две такие авиабомбы упали в этот же день в регионе, никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Как выяснила ASTRA, из-за «нештатного схода» ФАБ-250 с российского самолета в селе Казацкое Яковлевского городского округа 26 ноября эвакуировали жителей нескольких улиц, всего - около 100 человек.
Как сообщили ASTRA источники в экстренных службах региона, авиабомба упала рядом с жилым домом на улице Новая. Бомба не взорвалась, поэтому никто не пострадал. Сейчас ФАБ уже изъяли, жители вернулись в свои дома.
Еще одну авиабомбу нашли в этот же день в нескольких километрах от села Никольское Белгородского района. Еще одну ФАБ 26 ноября уронили в хуторе Быстрый.
«В обоих случаях пострадавших и повреждений нет», - уверяют в Telegram-канале.