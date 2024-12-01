В Минске продают квартиру с ремонтом всего за $32 тысячи 2 1.12.2024, 11:48

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В чем подвох?

В Чижовке рядом с кольцевой на продажу выставили квартиру по очень привлекательной цене — она обойдется покупателю всего в 31 900 долларов. Таких цен на вторичке в Минске сейчас, конечно, не найдешь. А в этой квартире сделан аккуратный ремонт, есть мебель и техника. Рассказываем, почему эта студия стоит так дешево, пишет realt.by.

Квартира расположена на первом этаже девятиэтажного кирпичного дома 1975 года постройки по адресу Голодеда, 23 корпус 2.

Фактически это квартира-студия. Здесь общая комната, в которой объединена гостиная и кухня. В квартире сделали ремонт — заменили коммуникации, электропроводку и вентиляцию, поставили внутренние перегородки. Но площадь — 14,4 квадрата.

Есть застекленная лоджия с теплым полом и энергосберегающими стеклопакетами. Санузел совмещенный, установлена душевая.

Так в чем же подвох и почему цена такая низкая? Дело в том, что квартира находится в нежилом фонде. Вообще, такие помещения можно переводить из нежилого фонда в жилой. Совсем недавно мы рассказывали, что такие услуги оказывают даже некоторые агентства недвижимости.

И хоть в целом цена этой квартиры невысокая — 31 900 долларов, но квадрат выходит не таким уж бюджетным — 2 215 долларов.

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