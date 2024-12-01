Новый конфликт на Балканах: Косово обвиняет Сербию в провокациях 1.12.2024, 11:52

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Премьер-министр Косово заявил о «террористической атаке».

В северной части Косово, преимущественно населенной сербами, вечером 29 декабря произошел взрыв — он повредил водоканал, который снабжает водой две крупных угольных электростанции, пишет BILD.

Премьер-министр Косово Альбин Курти назвал это «террористической атакой» со стороны «сербских банд», тогда как Сербия заявила, что инцидент является недопустимой провокацией, отвергнув все обвинения.

Курти посетил место происшествия и сообщил о проведении полицейских рейдов и задержаниях. По его словам, к ответственности могут быть привлечены лица, связанные с сербским бизнесменом Миланом Радойчичем, который ранее признал участие в вооруженной атаке на полицию Косово в 2023 году.

Радойчич, который ранее занимал должность заместителя председателя партии косовских сербов «Сербский список», остается в Сербии, его, по всей видимости, не собираются привлекать к ответственности.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервала-Шварц в разговоре с BILD сравнила атаку с ударами России по украинской инфраструктуре. Она подчеркнула, что тесные связи Сербии с Москвой создают угрозу для стабильности региона.

«Западные партнеры недооценивают риск нового конфликта на Балканах», — заявила она.

Эксперты считают, что обострение связано с продолжающимся давлением Приштины на сербское меньшинство в Косово. Якоб Девчич из фонда Конрада Аденауэра в разговоре с BILD предположил, что вероятность новой вспышки насилия возрастет к выборам 2025 года в Косово, так как разрыв между сербами и албанцами углубляется, а доверие между сторонами отсутствует.

«Реакция после инцидента повторяет знакомые закономерности в Приштине и Белграде. Пострадают сербы на севере Косово, которые будут продолжать подвергаться давлению и дистанцироваться от большинства албанского населения», — сказал Девчич.

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