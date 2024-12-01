WSJ: Китай использует Россию как «песочницу» 2 1.12.2024, 11:57

5,270

Пекин готовится к «экстремальному сценарию».

Китайские чиновники периодически посещают Москву для взаимодействия с ведомствами, участвующими в противодействии западным санкциям.

Китай поддерживает экономику России с начала войны в Украине, покупая ее нефть и поставляя ей различные товары. Однако в то же время он получает от этого сотрудничества и собственную стратегическую выгоду - реальный пример того, как обойти западные санкции.

Как пишет The Wall Street Journal, межведомственная группа, созданная Китаем после полномасштабного вторжения России в Украину, изучала влияние санкций и регулярно готовила отчеты для руководства страны с целью понять, как смягчить их последствия, особенно в случае, если конфликт из-за Тайваня побудит США и их союзников ввести аналогичные санкции против Китая.

Пекин «очень заинтересован практически во всем: от способов их обхода до всевозможных положительных эффектов, таких как стимулы для развития внутреннего производства», - сказал человек, знакомый с действиями Китая по отношению к России по поводу санкций.

Источники издания отмечают, что китайские чиновники периодически посещают Москву для встреч с Центральным банком России, Министерством финансов и другими ведомствами, участвующими в противодействии санкциям.

«Для китайцев Россия — это настоящая песочница, в которой можно изучить, как работают санкции и как ими управлять», — сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в России, который специализируется на китайско-российских отношениях. «Они знают, что если возникнет непредвиденная ситуация с Тайванем, против них будет применен аналогичный набор инструментов».

При этом, как отмечают источники, такие действия Китая не означают, что страна готовится к вторжению. Скорее, Пекин готовится к «экстремальному сценарию» вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

В частности, одной из областей, вызывающих особую обеспокоенность у Китая, являются его крупнейшие в мире валютные резервы, превышающие 3,3 триллиона долларов.

Действия США и их союзников по заморозке российских активов за рубежом после вторжения в Украину побудили Пекин активнее искать способы диверсификации своих запасов, отходя от долларовых активов, таких как казначейские облигации США.

Еще один урок для Китая — ценность и ограничения коалиций. США, Великобритания, Европейский союз и другие союзники смогли объединиться, чтобы исключить крупные российские банки из финансовой сети SWIFT и ввести ограничение цен на нефть, в то время как Россия ответила укреплением связей с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Китай также извлек из опыта России уроки о потенциальных подводных камнях присоединения к глобальным цепочкам поставок, из-за которых санкции могут быть действительно разрушительными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com