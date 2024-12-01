Экономист: Глава администрации Лукашенко выдал «страшную» тайну 5 1.12.2024, 12:00

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Сергей Чалый

Это будет посерьезнее «Фауста» Гёте.

Предложение Александра Лукашенко разрешить главам райисполкомов назначать руководителей частных компаний и осуществлять ряд других обязанностей вызвало бурное обсуждение.

Экономист Сергей Чалый предложил свою версию того, что могут означать «революционные перемены» в вертикали и для чего председателями райисполкомов хотят предоставить новые полномочия.

— На самом деле, это была попытка второго подхода к решению регионального кризиса, а именно образования локальных ловушек бедности на уровне отдельных районов, — отмечает аналитик на канале «Чалый:Экономика». — Эти ловушки стали следствием кризиса, гибридной девальвации декабря-января 2014-2015 годов, когда власти обнаружили, что ничего не развивается, потому что людям работать негде и соответственно незачем там (в регионах — прим. С.) оставаться.

А поскольку работать негде — соответственно нет платежеспособного спроса, поэтому нет смысла там открывать бизнес, так как некому будет покупать.

По мнению Сергея Чалого, вот уже 10 лет власти не могут справиться с возникшей проблемой.

— У них нет собственных сил вытянуть себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота. Без внешней помощи это уже невозможно, у них нет источников, — поясняет экономист. — И дальше спираль погружения в эту самую бедность становится самоподдерживающей. В общем, «что б они не делали, не идут дела». Ситуация с регионами ухудшается.

При этом власти не только в регионах, но и на макроуровне умудряются создать все условия для того, чтобы квалифицированная рабочая сила бежала из страны, уточняет аналитик. И началось это еще до выборов 2020 года.

— И как заметил сам Крутой, кстати, эти слова оставили в «Советской Белоруссии», но убрали с сайта Лукашенко и БЕЛТА, в среднем из района на 8-10 000 занятых в экономике, по информации Белстата, уезжает 300-400 человек ежегодно. Ежегодно 4% занятых! Это, я вам скажу, пострашнее «Фауста» Гёте, — восклицает Сергей Чалый.

И вот теперь перед пред райисполкомами Лукашенко ставит задачу остановить отток экономически активного населения.

— Ну мы понимаем, что председателям исполкомов ставится задача остановить отток, а ГЕСТАПиКу (производное от ГУБОПиК — ред.) уже ставится задача наоборот — как бы экономически активное население максимально сократить: либо посадить, либо выгнать.

Однако экономического развития никто не отменял. Поэтому, считает экономист, власти нашли, кому это поручить.

— Вертикаль власти начала работать. А работает она таким образом, что все поручения в конечном счете спускаются до самого низа. Вот как в «Сказке про Репку», где Жучка, кошка, мышка… Вот до «мышек» и добрались. Ниже председателей райисполкомов уже нет власти.

Вот давайте так и запишем, что в экономике все это делают райисполкомы. Ну отлично же! Хорошая идея! И вот ради этого признания собственной беспомощности они и готовы на совершенно другое устройство страны, — заключает Сергей Чалый.

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