Лидеры ЕС прибыли в Киев в первые часы на новых должностях 3 1.12.2024, 12:04

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Раскрыта цель визита.

Глава Европейского совета Антониу Кошта и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в воскресенье, 1 декабря - в свой первый рабочий день на новых должностях, сообщает «Немецкая волна».

Символический визит начался через несколько часов после вступления политиков в должность. Они планируют встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверить его в поддержке перед лицом российского вторжения, пишет dpa. Также, по данным DW, ожидаются встречи с другими членами украинского правительства, парламента и представителями гражданского общества.

It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.



In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.



We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL — Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024

Антониу Кошта: Мы будем поддерживаем и будем поддерживать Украину

«Мы прибыли, чтобы послать четкий сигнал: мы поддерживаем Украину и будем продолжать полностью поддерживать Украину», - заявил в начале визита Антониу Кошта.

Кая Каллас отметила в разговоре с dpa, что на фоне неопределенности с американской поддержкой Киева после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Украине «крайне важно, чтобы Европа показала, что она на ее стороне».

Кая Каллас: Гарантия безопасности Украины - вступление в НАТО

«Конечно, все хотят мира и покоя и никаких летающих бомб. Но мы должны поддержать Украину, чтобы она имела сильные позиции. Чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров. Я думаю, что это очень, очень важно», - сказала Каллас.

Самой надежной гарантией безопасности Украины после прекращения огня Каллас назвала членство в НАТО. «Если Украина решит где-то провести границу, вопрос в том, как мы можем обеспечить мир, чтобы Путин не двинулся дальше и не принял дополнительных мер», - пояснила она. В поездке в Киев Каллас и Кошту сопровождает новый комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, отвечающая в том числе за интеграцию Украины в ЕС.

Новое руководство Европейского Союза

Руководство Евросоюза было обновлено после общеевропейских выборов в Европарламент, прошедших летом 2024 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) была выдвинута на повторный срок, что стало первым подобным случаем в истории ЕС.

Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас заняла пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на нем Жозеппа Борреля. Новым председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

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