«После Сирии может ударить по Крыму»: в России запаниковали из-за Эрдогана 2 1.12.2024, 12:28

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Пропагандисты взвыли из-за «предательства» Анкары.

В России устроили истерику из-за поддержки турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом повстанческих сил в Сирии. Россияне жалуются, что после Сирии под ударом Турции может оказаться оккупированный Крым.

При этом россияне угрожают Турции «достойным ответом». Об этом сообщают кремлевские пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на источники в минобороны и МИД РФ, пишет «Обозреватель».

Источники в российском террористическом ведомстве заявили, что Турция якобы «предала» Россию после того, что произошло в Алеппо. При этом россияне теперь боятся, что после событий в Сирии от Эрдогана можно ждать «чего угодно». В частности, россияне опасаются, что Турция будет способствовать Украине в деоккупации полуострова.

«Есть основания думать, что будут организованы серьезные проблемы в Крыму. Помощью врагу могут быть наводка ракет и беспилотников на важные объекты на полуострове, разведывательная информация и даже, возможно, какие-то действия, связанные с оружием. Хотя насчет вооружений подтверждения информации пока нет», – выдали пропагандисты.

Также кремлевские рупоры утверждают, что опасения насчет Турции выразили в министерстве иностранных дел РФ. Оккупанты пожаловались, что Эрдоган якобы хочет контроль над Крымом, и передает сигналы о том, что там будет «очень трудно жить».

«Это фактически шантаж, надеюсь, мы найдем на него достойный ответ. Поэтому нынешние угрозы стоит воспринять серьезно. И военным, и политикам с турецкой проблемой нужно что-то решать, и всем жителям Крыма и Севастополя», – заявили кремлевские пропагандисты.

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