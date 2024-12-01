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Ученые обнаружили у обезьян новые супер-способности

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  • 1.12.2024, 12:34
  • 1,670
Ученые обнаружили у обезьян новые супер-способности

В эксперименте участвовали люди, шимпанзе, гориллы, орангутаны и младенцы.

Ученые провели эксперимент с участием 14 человек, 5 шимпанзе, 2 горилл и 2 орангутанов, а также 29 шестимесячных младенцев, чтобы узнать, как обезьяны устанавливают причинно-следственные связи, пишет PLOS Biology.

В ходе эксперимента участникам показывали короткие видеоклипы с несколькими взаимодействующими существами, например, с кошкой, которая преследует мышь, и следили за реакцией.

Результаты показали, что и люди, и обезьяны уделяли больше внимания объектам и реципиентам, чем фоновым деталям, особенно когда речь шла о еде. В то же время младенцы больше сосредотачивались только на фоне.

Это исследование указывает на то, что способность анализировать события и устанавливать причинно-следственные связи — часть когнитивного процесса, присущего как людям, так и обезьянам.

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