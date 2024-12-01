Феерическое позорище для Путина2
- Александр Невзоров
- 1.12.2024, 12:51
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И зимбабвийский звездолет на весельном ходу.
Парад 9 мая 2025 года должен стать феерическим позорищем.
Министр обороны РФ Белоусов уже передал северокорейским союзникам России приглашение в нем поучаствовать. Ын согласился.
Вместе с рабами Чучхе по Красной площади пройдут боевые колонны Талибана, Хезболлы, Хамаса и других спасителей и друзей России.
Ожидается в параде и участие космических сил Зимбабве, с которой Россия недавно заключила договор о «военно-космическом сотрудничестве».
Зимбабвяне должны представить первый зимбабвийский звездолет на весельном ходу.
Александр Невзоров, «Телеграм»