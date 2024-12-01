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Феерическое позорище для Путина

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  • Александр Невзоров
  • 1.12.2024, 12:51
  • 6,440
Феерическое позорище для Путина
Александр Невзоров

И зимбабвийский звездолет на весельном ходу.

Парад 9 мая 2025 года должен стать феерическим позорищем.

Министр обороны РФ Белоусов уже передал северокорейским союзникам России приглашение в нем поучаствовать. Ын согласился.

Вместе с рабами Чучхе по Красной площади пройдут боевые колонны Талибана, Хезболлы, Хамаса и других спасителей и друзей России.

Ожидается в параде и участие космических сил Зимбабве, с которой Россия недавно заключила договор о «военно-космическом сотрудничестве».

Зимбабвяне должны представить первый зимбабвийский звездолет на весельном ходу.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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