Феерическое позорище для Путина 2 Александр Невзоров

1.12.2024, 12:51

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Александр Невзоров

И зимбабвийский звездолет на весельном ходу.

Парад 9 мая 2025 года должен стать феерическим позорищем.

Министр обороны РФ Белоусов уже передал северокорейским союзникам России приглашение в нем поучаствовать. Ын согласился.

Вместе с рабами Чучхе по Красной площади пройдут боевые колонны Талибана, Хезболлы, Хамаса и других спасителей и друзей России.

Ожидается в параде и участие космических сил Зимбабве, с которой Россия недавно заключила договор о «военно-космическом сотрудничестве».

Зимбабвяне должны представить первый зимбабвийский звездолет на весельном ходу.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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