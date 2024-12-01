В Беларуси запретили ездить на летней резине 7 1.12.2024, 13:13

С сегодняшнего дня.

Напоминаем: с 1 декабря по 1 марта в Беларуси запрещена езда на летней резине. Это отражено в пункте 207-1 ПДД. Что может быть за несоблюдение правила?

Если ГАИ остановит машину с шинами не по сезону, то водитель может получить предупреждение или штраф до 1 базовой величины (40 рублей). При повторном нарушении в течение года отдать придется от 2 до 5 базовых величин (80—200 рублей).

Езда на всесезонных шинах в нашем регионе тоже не запрещена. В общем, выбирать можно покрышки с рисунком горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо с обозначениями «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Правило касается всех авто общей массой до 3,5 т, легковых и грузо-пассажирских автомобилей свыше 3,5 т, а также автобусов до 5 т.

И не забудьте: инспекторы ГАИ смотрят и на протектор. Его остаточная высота рисунка должна быть не менее 4 мм. «Шина считается непригодной к эксплуатации, если появился один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений — при неравномерном износе беговой дорожки», — гласят ПДД.

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