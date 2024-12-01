Forbes: Украина сформировала новую мощную бригаду 1.12.2024, 13:30

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Фото: 155-я механизированная бригада

У нее есть танки «Leopard-2» и гаубицы Caesar.

Одна из новейших бригад украинской армии 155-я механизированная бригада - прибыла в Украину после почти трехмесячной подготовки в Польше и Франции.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, бригада является лучшей и самой тяжеловооруженной из новых бригад, сформированных в Украине в последние месяцы. Однако для того, чтобы полноценно вступить в бой, ей не хватает критически важного оборудования – беспилотников.

Как пишет аналитик, 155-я механизированная бригада была сформирована в мае, но до сентября она существовала в основном на бумаге, поскольку основная часть новой бригады - 2300 солдат – отправились для обучения во Францию.

В то же время несколько сотен солдат из танкового батальона 155-й механизированной бригады прибыли в Польшу, чтобы пройти обучение вместе с польской армией.

В результате французы оснастили 155-ю механизированную бригаду самоходными гаубицами «Цезарь», разведывательными машинами AMX-10RC и тяжелыми минометами. Поляки передали 31 танк Leopard 2A4.

Как отмечает Акс, хотя 155-я механизированная бригада - не самая хорошо оснащенная украинская бригада, но она находится в верхнем эшелоне. Как один из важных оперативных резервов Украины она должна быть в состоянии сменить на фронте какую-либо другую измотанную бригаду.

Однако, по словам украинского военкора Юрия Бутусова, в бригаде не хватает беспилотников и радиопомех для борьбы с ними. Это проблема, поскольку беспилотники - важнейшие средства наблюдения и нападения с обеих сторон в войне, пишет аналитик.

«Как бы ни нуждались в помощи старые украинские бригады, для 155-й механизированной бригады было бы военной ошибкой вступать в бой без беспилотников или средств защиты от них… Нехватка, пусть и временная, имеет зловещий характер. За 33 месяца, прошедших с момента нападения русских, Украина значительно расширила производство беспилотников и помех. Но как десятки новых бригад не удовлетворили потребности Украины на фронте, так и миллиона или более беспилотников, которые страна производит каждый год, тоже недостаточно», - пишет Акс.

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