В Минске продаются небольшие «элитные» квартиры 2 1.12.2024, 13:39

Как они выглядят и сколько стоят?

Чаще всего беларусы приобретают в качестве первого жилья недорогие однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Однако, объекты небольшой площади могут стоить довольно дорого, особенно если продавцы их позиционируют как эксклюзивные. «Зеркало» нашло несколько таких предложений.

Эксклюзивная студия продается в шестиэтажном каркасно-блочном доме на улице Хоружей. Дом был построен в 2012 году, он относится к застройке клубного типа.

Квартира расположена на первом этаже, она занимает общую площадь почти 60 «квадратов», жилая площадь — 44,4 м².

Жилье укомплектовано качественной мебелью и бытовой техникой: есть холодильник, морозильник, винный шкаф, варочная панель, электрический бойлер, стиральная и сушильная машины.

Территория дома охраняется и находится под видеонаблюдением. Жильцам дома доступны подземный паркинг с лифтом, а также гостевая парковочная площадка. Вместе с квартирой по договорной цене продаются два парковочных места в подземном паркинге.

Недвижимость продают за 683 069 рублей (190 000 долларов).

Двухкомнатная квартира продается на улице Макаенка, 12 В, это жилой комплекс Vogue. Каркасно-блочный дом, где расположено жилье, построен в 2019 году. В нем 25 этажей, двушка находится на 16 этаже.

Общая площадь квартиры 41,3 м2, жилая — 30,8 м2. Высота потолка 2,74 метра. Двушка полностью отремонтирована: на полу лежит кварцвинил и плитка, смонтированы натяжные потолки, застеклена лоджия, есть металлическая дверь.

Вся мебель и техника остается новому хозяину. Например, на кухне это встроенный гарнитур и бытовая техника: варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка. Также есть кондиционер, бойлер.

В объекте предусмотрено все необходимое для комфортной жизни: система контроля доступа и видеонаблюдения территории, просторное лобби с консьержем, оборудованная детская площадка с мягким покрытием. Есть крытый паркинг, внутренняя стоянка с въездом под шлагбаум.

Жилье стоит 405 887 рублей (112 900 долларов).

Двухкомнатная квартира продается в доме № 5 на улице Скорины, это жилой комплекс «Маяк Минска». Каркасно-блочный 23-этажный дом был построен в 2020 году. Жилье, которое продается, находится на 16 этаже.

Квартира занимает общую площадь 47,6 м², жилая составляет 35,4 м². При ремонте двушки использовались дорогие материалы: бельгийский ламинат, итальянские плитка и кварцевый агломерат. Есть подогрев пола в ванной и на лоджии. Откатные двери оснащены электроприводами. Французские окна в пол с детскими замками. Для каждой из зон квартиры предусмотрены несколько сценариев освещения.

В квартире имеется скрытая система вентиляции и кондиционирования во всех комнатах с рекуперацией воздуха, а также профессиональная звукоизоляция стен и пола, система умный дом с возможностью удаленного отключения электропитания квартиры и электронные системы управления шторами.

Квартира полностью готова к проживанию, покупателю оставят все — от крупной и мелкой бытовой техники и кухонной посуды до постельного белья.

Дом оборудован комфортным лобби с консьержем, тремя скоростными бесшумными лифтами Otis. В подъезде и на этаже установлены камеры видеонаблюдения. Есть просторная парковка возле дома, детская площадка. В стилобате дома расположены кафе, рестораны, детский центр, магазины, салоны красоты и спортзал, готовится к открытию бассейн и спа-комплекс.

Жилье стоит 560 836 рублей (156 000 долларов).

Двухкомнатная квартира продается в доме № 10 на улице Тимирязева. Это каркасно-блочный 24-этажный дом, он был построен в 2016 году. Двушка находится на втором этаже.

Квартира занимает общую площадь более 86 «квадратов», жилая — более 60. В жилье произведен качественный ремонт. Установлена металлическая входная дверь, межкомнатные двери из массива, в оконных проемах — деревянные стеклопакеты из ценных пород дерева.

Есть шкаф-купе, встроенная кухня с бытовой техникой: варочной поверхностью, духовым шкафом, вытяжкой, посудомоечной машиной, холодильником. В санузле установлены приборы учета воды, сушильная и стиральная машины, сантехника Grohe.

В подъезде оборудовано место для консьержа, есть четыре бесшумных лифта, установлена система видеонаблюдения. Придомовая территория огорожена.

Жилье продают за 611 167 рублей (170 000 долларов).

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