Ученые призвали прекратить поиски инопланетных цивилизаций 1.12.2024, 13:57

Одной из основных причин является гипотеза Темного леса.

Девять лет назад международный коллектив ученых создал организацию METI International, которая специализируется на отправке сигналов инопланетным цивилизациям. В 2017 году METI International отправила свое первое сообщение к планете GJ273b, расположенной на расстоянии 19 световых лет от Земли. Основная цель этих усилий — наладить связь с разумными существами за пределами нашей планеты.

Об этом сообщает IFLScience.

Однако эти инициативы вызывают беспокойство среди некоторых ученых, которые предупреждают о потенциальных опасностях для человечества. Одной из основных причин для тревоги является гипотеза Темного леса, которая является одним из возможных объяснений парадокса Ферми. Согласно этой гипотезе, инопланетные цивилизации могут скрывать свое существование из-за страха перед агрессивными действиями других разумных существ во Вселенной.

Гипотеза Темного леса предполагает, что любая цивилизация, которая обнаружит другую, может воспринять ее как угрозу. Поэтому, получив сигнал от другой разумной формы жизни, инопланетяне могут решить уничтожить ее, чтобы защитить себя.

Существует еще одна проблема. Сигнал с Земли может путешествовать много лет, даже столетий, прежде чем достигнет планеты с разумными существами. Мы не можем знать, как развились эти инопланетяне за это время. Даже если они изначально были миролюбивыми, их намерения могли измениться за столетия.

Известный физик Стивен Хокинг за несколько лет до своей смерти в 2018 году предостерегал от установления контакта с инопланетянами и отправки им сигналов. Он аргументировал это тем, что мы не знаем технологического уровня этих цивилизаций. История человечества демонстрирует, что встреча двух цивилизаций, одна из которых более развита, а другая более примитивная, часто заканчивается катастрофой для последней. Поэтому некоторые ученые предпочитают оставаться незаметными и не сообщать о своем существовании во Вселенной.

Таким образом, поиск внеземных цивилизаций вызывает как большой интерес, так и серьезные беспокойства. Возможность установить контакт с инопланетянами приносит надежду на новые знания и открытия, но также несет риск встречи с агрессивными намерениями. Научное сообщество продолжает обсуждать целесообразность и безопасность таких усилий, взвешивая все потенциальные риски и выгоды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com