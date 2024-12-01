Третий за неделю «Суперджет» российской авиакомпании сломался во время рейса 1.12.2024, 14:07

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, пишет Baza.

Инцидент произошел утром 1 декабря. Самолет совершал рейс Минеральные Воды — Сочи. Командир воздушного судна вскоре после вылета принял решение вернуться из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра.

Это уже третий за неделю Superjet «Азимута», столкнувшийся с поломкой. 24 ноября самолет совершил аварийную посадку в Красноярске. Причиной стала неисправность гидравлики передней стойки шасси. Борт RA 89080, выполнявший рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, подал сигнал об аварийной посадке и приземлился в столице края в 11:45 по местному времени. Никто не пострадал.

Другой самолет, выполнявший рейс из Сочи в Турцию, загорелся после приземления в аэропорту Антальи. Пассажирам пришлось экстренно эвакуироваться через надувной трап. Всего на борту находилось 95 человек. Обошлось без пострадавших.

В авиакомпании сообщили, что у самолета загорелся один из двигателей: причиной стала грубая посадка из-за «сдвига ветра». По словам источника «Коммерсанта», следствие рассматривает в качестве одной из версий ошибку пилота.

В июле еще один Superjet разбился в Коломенском районе Подмосковья, на борту находился экипаж из трех человек. Все они погибли. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров после планового ремонта. Сообщалось, что причиной крушения стали неполадки в работе датчиков угла атаки.

США и ЕС отрезали Россию от поставок запчастей и технического обслуживания самолетов после ее вторжения в Украину. В том числе от сотрудничества с «Ростехом» отказался французский производитель двигателей SaM146 для Superjet. У компании Safran Aircraft Engines было совместное предприятие с «ОДК-Сатурн». Французская сторона отвечала за «горячую» часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), российская — за «холодную» (вентилятор и турбина низкого давления), а также за общую сборку и установку на лайнер.

В результате Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) была вынуждена начать разрабатывать полностью импортозамещенный Superjet, но его производство еще не началось. Лайнеры хотят перевести на российские двигатели ПД-8, которые до сих пор не сертифицированы. В 2023 году бывший глава ОАК предупредил, что такое оснащение будет сопоставимо с остаточной стоимостью самого самолета.

Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что сертификация отечественных двигателей завершится до конца этого года, а их поставки для испытаний Superjet запланированы на начало 2025 года.

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