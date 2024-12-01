Роман Свитан: Путин об…лся по полной 8 1.12.2024, 14:15

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Роман Свитан

Почему Кремль не ударил ракетой «Орешник» по Киеву?

Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан рассказал в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман, почему россияне ударили межконтинентальной баллистической ракетой «Орешник» не по Киеву, а по Днепру.

По его словам, россияне боятся бить туда, где небо защищают установки Patriot.

«Вот представляете, если сейчас был этот удар по Киеву. Ну и сбил бы Patriot все эти боеголовки Представляете, как [нелегитимный президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин бы выглядел? Обделался бы по полной. То есть он выбрал немаленький город, чтобы как-то напугать, и предупредил американцев, боясь что будет нанесен превентивный удар», – сказал он.

Свитан объяснил, что США могут зафиксировать пуски таких ракет и перехватывать их.

«Локаторы «срисовывают» старты этих ракет российских, и если бы Путин не предупредил, могли бы нанести превентивный удар. И там бы уже России не было просто-напросто. Потому Путин немножко так, мягко скажем, обделался и предупредил согласно протоколу о том, что он пытается нанести [удар] неядерным оружием», – рассказал эксперт.

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