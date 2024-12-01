Белорусов зазывают на работу с зарплатой до 100 рублей в месяц 30 1.12.2024, 14:24

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При этом требуют наличия опыта, образования и знания языков.

Некоторые беларусские предприятия ищут сотрудников на неполную занятость и предлагают им зарплаты до 100 рублей. Такие деньги заплатят как рабочим, так и служащим. Причем иногда наниматели предъявляют требования к потенциальным работникам. «Зеркало» посмотрело в государственной базе вакансий, сколько есть таких предложений и кого ищут.

По данным государственной базы вакансий на 1 декабря, нанимателям требовалось около 130 работников на неполную занятость, за которую они предлагали платить до 100 рублей в месяц.

Сообщается, что торговый дом «Лагуна» ищет 30 сотрудников на занятость 0,1 ставки. Предприятию нужны уборщики помещений и дворники в разные регионы страны. Чаще всего за работу им предлагают платить 65−75 рублей, но в некоторых объявлениях заработки доходят до 100 рублей. У нанимателя есть требования к будущему сотруднику: человек должен быть дисциплинированным, у него не должно быть негативных записей в трудовой книжке.

Также компания ищет в Барановичи специалиста по кадрам на 0,1 ставки и зарплату 65−75 рублей. На работу хотят взять человека с высшим или средним специальным образованием, он должен уметь хорошо работать на компьютере, быть ответственным, коммуникабельным. Желательно иметь опыт работы. Не должно быть негативных записей в трудовой книжке.

Предприятие «Могилевэнерго» ищет 12 сотрудников на занятость от 0,1 до 0,3 ставки. Здесь нужны слесари, электрогазосварщики, электромонтер, водитель, вальщик леса, кладовщик. По всем вакансиям заработок менее 100 рублей.

Водителя грузового автомобиля возьмут работать на 0,1 ставки в Климовичский государственный аграрный колледж. За работу ему заплатят 63−67 рублей.

Стажер младшего научного сотрудника нужен в Барановичский государственный университет. Нужен человек с высшим или средним образованием, который отучился в вузе не менее трех курсов. Занятость — 0,1 ставки, за это заплатят 63−65 рублей в месяц.

В гимназию № 56 Гомеля ищут педагога дополнительного образования, который владеет китайским языком на высоком уровне и знает китайскую культуру. Оформят сотрудника на 0,1 ставки, в месяц за работу он получит 63−70 рублей.

В Зеленоборскую среднюю школу в Смолевичском районе требуется инспектор по кадрам. Человек нужен с высшим образованием. За занятость на 0,1 ставки заплатят 63−100 рублей.

В Минске на предприятии «Белхим» ищут лифтера. Человек нужен на 0,1 ставки и зарплату 63−71 рубль. Для трудоустройства нужен опыт работы от двух лет.

Аппаратчик очистки сточных вод на 0,1 ставки и зарплату 62,6 рубля требуется в столичное предприятие «Медтехноцентр». Соискатель должен быть со средним специальным образованием и опытом работы от двух лет.

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