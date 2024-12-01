Bloomberg: «Война» США и Китая приведет к неожиданным последствиям 4 1.12.2024, 14:42

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Названы пять сценариев.

Президентство республиканца Дональда Трампа может привести к новому этапе торговой войны между США и Китаем. В такой борьбе Пекин в силах нанести ответный удар, способный спровоцировать хаос на мировой экономической арене.

Американское издание Bloomberg изучило пять сценариев ответа КНР на возможную политику Трампа, связанную с ограничениями в отношении Пекина. Журналисты учли фактор, согласно которому даже пошлины в 60%, которые Трамп грозится ввести против Китая, будут иметь ограниченное воздействие на китайскую экономику.

Распродажа Китаем казначейских облигаций США

Предполагается, что если Китай решит преимущественно или полностью продать запасы казначейских облигаций США, стоимость которых оценивается в 734 млрд долларов, то это приведет к серьезным последствиям. Речь идет о давлении на доходность американских ценных бумаг, вследствие чего будет нарушена работа мировых финансовых рынков.

Цены на облигации упадут, однако могут подешеветь и китайские активы и валютные резервы. Американские экспортеры в таком случае получат относительное преимущество по причине более дешевого доллара.

Снижение стоимости юаня

При таком сценарии китайский экспорт будет более конкурентоспособным. Решение частично нивелирует влияние возможных пошлин США.

Но тогда будет рекордный профицит торгового баланса Китая, что разозлит партнеров, которые и сами могут ввести пошлины против Пекина, чтобы не было дисбаланса в мировой экономике. Тогда иностранцы еще меньше захотят инвестировать в КНР.

Ограничения на экспорт ключевых товаров

Летом Китай решил ограничить продажу за границу галлия и германия. Шаг восприняли как попытка надавить на Вашингтон, чтобы американцы отменили меры контроля. Далее китайцы ужесточили ограничения на экспорт определенных видов графита, таким образом, ответив США, которые ужесточили правила с целью недопущения отправки в Китай передовых микросхем. Далее были наложены ограничения на сурьму.

Последующие ограничения могут привести к тому, что США останутся без металлов, нужных для производства передовых технологий. Ведь Китай доминирует на рынке производства и переработки многих полезных ископаемых. Это дает возможность Пекину колоссально влиять на сырьевые рынки.

Впрочем, в таком случае пострадает репутация Китая перед партнерами – они начнут искать других поставщиков, ведь Пекин в их глазах потеряет надежность.

Удар по корпорациям США

Китай после начала торговой войны с США уже составил «список ненадежных организаций», а также принял закон «о противодействии иностранным санкциям». У Пекина может появиться возможность ареста или блокирования операций таких компаний, как Apple Inc., Tesla Inc. или Microsoft Corp., доходы которых в Китае исчисляются десятками миллиардов в год.

Однако Штаты могут принять зеркальные меры против китайских корпораций. А бойкоты потребителей могут быстро выйти из-под контроля.

Создание нового альянса

Китай уже активно пытается работать с традиционными союзниками Китая, такими как Япония, Индия, Германия и Австралия. Пекин ищет возможности избежать издержек из-за возможного ухудшения отношений с американцами.

«Одной из наиболее эффективных стратегий, которую Пекин может применить на следующем этапе торговой войны, будет создание альянсов в Евразии наряду с коммерческой дипломатией, чтобы убедить американских союзников и партнеров в том, что политика США безрассудна и вредна для мира и процветания», - указано в публикации.

Из такой ситуации будут извлекать выгоду страны, которые займут нейтральную позицию в конфликте КНР и США.

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