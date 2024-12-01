Белорусы смогут увидеть сразу два звездопада в декабре

Белорусы смогут увидеть сразу два звездопада в декабре2
- 1.12.2024, 14:51
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Сразу два звездопада смогут (если повезет) увидеть белорусы в декабре.
В середине месяца с 13 на 14 декабря из северного полушария можно будет наблюдать за Геминидами. Метеорный поток из созвездия Близнецы будет мощным: в час будет лететь до 120 метеоров. К сожалению, видимость будет не очень: Луна будет приближаться к полнолунию, и ее яркий свет может помешать наблюдателям за «падающими звездами».
Всего через неделю по небу будут лететь Урсиды. Это звездопад из созвездия Малая Медведица. Его ждут с 21 на 22 декабря. При Урсидах по небу будет пролетать до 10 метеоров в час. И наблюдению за этими метеорами тоже может помешать Луна.
Кстати, в Беларуси есть профессиональные наблюдатели за звездами, которые делают фантастические снимки ночного неба. Один из таких снимков даже стал «фотографией дня» NASA. Правда, фото сделано не в Беларуси. На снимке Дмитрия Канановича изображено ночное небо над заснеженными Альпами, и в этом темном небе видна большая спиральная галактика — это галактика Андромеды.