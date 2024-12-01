закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы смогут увидеть сразу два звездопада в декабре

2
  • 1.12.2024, 14:51
Белорусы смогут увидеть сразу два звездопада в декабре

Названы даты.

Сразу два звездопада смогут (если повезет) увидеть белорусы в декабре.

В середине месяца с 13 на 14 декабря из северного полушария можно будет наблюдать за Геминидами. Метеорный поток из созвездия Близнецы будет мощным: в час будет лететь до 120 метеоров. К сожалению, видимость будет не очень: Луна будет приближаться к полнолунию, и ее яркий свет может помешать наблюдателям за «падающими звездами».

Всего через неделю по небу будут лететь Урсиды. Это звездопад из созвездия Малая Медведица. Его ждут с 21 на 22 декабря. При Урсидах по небу будет пролетать до 10 метеоров в час. И наблюдению за этими метеорами тоже может помешать Луна.

Кстати, в Беларуси есть профессиональные наблюдатели за звездами, которые делают фантастические снимки ночного неба. Один из таких снимков даже стал «фотографией дня» NASA. Правда, фото сделано не в Беларуси. На снимке Дмитрия Канановича изображено ночное небо над заснеженными Альпами, и в этом темном небе видна большая спиральная галактика — это галактика Андромеды.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин