закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев устроил истерику из-за визита высокопоставленных представителей ЕС в Киев

13
  • 1.12.2024, 14:59
  • 7,524
Медведев устроил истерику из-за визита высокопоставленных представителей ЕС в Киев
Дмитрий Медведев

Болезненную реакцию Кремля озвучили на английском.

Президент Евросовета Антониу Кошта, глава европейской дипломатии Кая Каллас, а также комиссар по расширению Марта Кос в первый день на новых должностях приехали в Киев.

Этот визит вызвал очень болезненную реакцию в Кремле, передает «Диалог.UA».

Визит высокопоставленных представителей ЕС в их первый день на посту - это мощный сигнал поддержки. Ожидаются их встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, с украинскими парламентом, правительством, гражданским обществом. Программа поездки чрезвычайно насыщена.

«Мы прибыли, чтобы послать четкий сигнал: мы поддерживаем Украину и продолжим это делать», - сказал Кошта.

В Кремле прекрасно осознают важность этого визита. На это указывает скандальный пост зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Он выступил в своем Х-аккаунте на английском языке.

«Это (приезд высокопоставленных европейцев - ред.) показывает, что приоритетом является продление войны, а не обеспечение благополучия ЕС. Теперь вы довольны, европейцы?» - написал разозленный член путинского режима.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин