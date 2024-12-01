Медведев устроил истерику из-за визита высокопоставленных представителей ЕС в Киев 13 1.12.2024, 14:59

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Дмитрий Медведев

Болезненную реакцию Кремля озвучили на английском.

Президент Евросовета Антониу Кошта, глава европейской дипломатии Кая Каллас, а также комиссар по расширению Марта Кос в первый день на новых должностях приехали в Киев.

Этот визит вызвал очень болезненную реакцию в Кремле, передает «Диалог.UA».

Визит высокопоставленных представителей ЕС в их первый день на посту - это мощный сигнал поддержки. Ожидаются их встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским, с украинскими парламентом, правительством, гражданским обществом. Программа поездки чрезвычайно насыщена.

«Мы прибыли, чтобы послать четкий сигнал: мы поддерживаем Украину и продолжим это делать», - сказал Кошта.

В Кремле прекрасно осознают важность этого визита. На это указывает скандальный пост зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Он выступил в своем Х-аккаунте на английском языке.

«Это (приезд высокопоставленных европейцев - ред.) показывает, что приоритетом является продление войны, а не обеспечение благополучия ЕС. Теперь вы довольны, европейцы?» - написал разозленный член путинского режима.

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