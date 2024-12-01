На границе Литвы с Беларусью изменились правила для водителей фур 1.12.2024, 15:07

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Что произошло с декабря?

С 1 декабря на границе Литвы с Беларусью и Калининградской областью России вступает в силу обязательная предварительная регистрация для фур.

Водители большегрузов обязаны заранее регистрироваться в системе. Предполагается, что такая мера поможет сократить огромные очереди, которые сформировались на белорусско-литовской границе, пишет местное издание LRT.

Фуры смогут приезжать в зону ожидания ближе к забронированному времени и не мучаться от долгого ожидания в физической очереди без комфортных бытовых условий. Если грузовики прибывают в зону ожидания без предварительной записи, их можно зарегистрировать на ближайшее свободное время.

Чтобы попасть в электронную очередь, нужно заплатить регистрационный сбор. За счет этих сборов планируется выручить 176 тыс. евро. Но на обслуживание и регулирование очередей уйдет почти 490 тысяч.

«Предварительная регистрация всей грузовой техники в электронной очереди является важной мерой для повышения общего уровня безопасности на границе с Беларусью и Россией. И для того, чтобы на наших пограничных пунктах больше не образовывались километровые очереди из прицепов», — поясняют в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

По данным ведомства, самые длинные очереди образуются на границе с Беларусью в декабре и апреле — перед Рождеством и Пасхой. Максимальная очередь растягивалась на 23 километра, в ней стояли 900 фур.

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