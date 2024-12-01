Провал РФ под Алеппо: в скандал попал генерал, которого разгромили под Харьковом 1.12.2024, 15:34

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Сергей Кисель

Российская тактика снова не сработала.

Российские источники сообщают, что за провалом и бегством российских сил в Сирии стоят те же генералы, которые провалили вторжение в Украину в феврале 2022 года, пишет «Диалог.UA».

Одним из таких командующих называют генерал-лейтенанта Сергея Киселя, чьи решения уже привели к серьезным поражениям.

Генерал-лейтенант Сергей Кисель, ныне командующий российской группировкой в Сирии, ранее возглавлял 1-ю танковую армию.

В феврале 2022 года он руководил наступлением на Харьков, однако операция завершилась провалом. Под его командованием российские войска понесли значительные потери, включая уничтожение российского спецназа, после чего Кисель отказался от штурма города.

Контрастно, в тех же временных рамках повстанцы взяли Алеппо - город с населением около 2 миллионов человек.

Это вызвало иронию среди комментаторов, которые предлагают «отправить Киселя командовать обороной Харькова» или, наоборот, «научить его воевать, глядя на действия сирийских боевиков».

Сегодня Кисель снова оказался в центре скандала. Как сообщают российские пропагандисты, его управление российской группировкой в Сирии привело к провалу операций и отступлению сил.

Z-военкор Роман Сапоньков в своем Telegram-канале написал, что текущая ситуация показывает неспособность российских генералов адаптироваться и действовать эффективно без использования тактики «мясных штурмов».

Пользователи социальных сетей активно обсуждают, что такая тактика, широко применявшаяся в Украине, в Сирии оказывается неработающей, поскольку российская армия сталкивается с иными условиями, где «идти в лоб» невозможно.

Реакция и прогнозы

Военные эксперты отмечают, что неспособность российских генералов к гибкому управлению войсками продолжает подрывать их операции.

В Сирии, где Россия пытается удерживать свои позиции в условиях внутренней нестабильности и внешнего давления, такие провалы еще больше ослабляют ее влияние.

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