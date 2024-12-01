На Минском инструментальном заводе вспыхнул пожар 1 1.12.2024, 15:43

1,638

Фото: МЧС

Два человека госпитализированы.

Пожар произошел в складском помещении на территории ЗАО «Минский инструментальный завод» сегодня утром. Спасателям сообщили о пожаре в 9 часов 2 минуты. Два человека госпитализированы.

Как выяснилось, в арендованном складском помещении площадью 20 кв. м произошло возгорание — горели аккумуляторы, пластиковые изделия и электрический погрузчик, сообщает БелТА.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули двое мужчин 1979 и 1983 годов рождения. Они были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Пожар ликвидирован. Специалисты устанавливают причину происшествия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com