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На Минском инструментальном заводе вспыхнул пожар

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  • 1.12.2024, 15:43
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На Минском инструментальном заводе вспыхнул пожар
Фото: МЧС

Два человека госпитализированы.

Пожар произошел в складском помещении на территории ЗАО «Минский инструментальный завод» сегодня утром. Спасателям сообщили о пожаре в 9 часов 2 минуты. Два человека госпитализированы.

Как выяснилось, в арендованном складском помещении площадью 20 кв. м произошло возгорание — горели аккумуляторы, пластиковые изделия и электрический погрузчик, сообщает БелТА.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули двое мужчин 1979 и 1983 годов рождения. Они были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Пожар ликвидирован. Специалисты устанавливают причину происшествия.

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