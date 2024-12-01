F-16 перехватили семь российских крылатых ракет 1 1.12.2024, 15:51

2,950

Чем обусловлен успех ВСУ?

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что в ходе массированного ракетного удара ВС РФ украинские истребители F-16 успешно перехватили и уничтожили семь российских крылатых ракет, направленных на гражданские объекты.

В связи с этим обозреватели Army Recognition выясняли, благодаря чему Воздушные силы ВСУ с помощью западных самолетов достигли такого успеха.

Эксперты пишут, что получение истребителей F-16 Fighting Falcon стали переломным моментом для украинских воздушных сил, поскольку машины оснащены передовыми технологиями и авионикой. Эти самолеты, известные своей универсальностью, оборудованы радаром AN/APG-68, который позволяет точно выявлять и отслеживать цели, включая низколетящие крылатые ракеты.

Украинские летчики использовали передовые ракеты-перехватчики AIM-120 AMRAAM с дальностью до 160 км и AIM-9 Sidewinder для ближнего боя, что дало им значительное преимущество в воздушном бою и при перехвате угроз, таких как крылатые ракеты.

Сравнение с советскими истребителями

В общей сложности Украина должна получить 85 истребителей F-16 от Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии, что должно было значительно усилить военно-воздушные силы страны.

До поступления F-16 Украина использовала советские истребители МиГ-29 и Су-27, которые хотя и эффективно использовались на начальных этапах конфликта, но не имели такой же способности бороться с современными угрозами, как F-16.

Преимущества F-16 перед советскими машинами заключаются не только в их маневренности и скорости, но и в передовой авионике, системах связи и возможностях для выполнения многоцелевых миссий как «воздух-воздух», так и «воздух-земля».

Еще одним важным аспектом преимущества F-16 является его совместимость с системами НАТО. Теперь украинские войска могут более эффективно координировать свои действия с ВВС союзников, обмениваться данными и проводить совместные операции.

«Недавний успешный перехват российских крылатых ракет украинскими F-16 свидетельствует не только о возможностях самолета, но и о самоотверженности украинских летчиков, прошедших жесткую подготовку для перехода с советских платформ», — подытожили обозреватели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com