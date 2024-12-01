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В Мстиславле трое мужчин от скуки забросали яйцами чужие авто

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  • 1.12.2024, 15:59
  • 1,158
В Мстиславле трое мужчин от скуки забросали яйцами чужие авто

И разнесли беседки.

Приятели 24-26 лет выпивали у одного из них дома. Когда спиртное закончилось, двое пошли проводить третьего, но не обошлось без приключений, пишет канал силовиков.

По дороге парням стало грустно. Они придумали развлечение — бросать яйца по машинам. В магазине специально закупили яйца и продолжили путь, забрасывая ими автомобили. В дополнение к этому повредили две беседки.

Позже один из собутыльников по дороге домой проколол еще одному автомобилю колеса.

На мужчин завели уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц.

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