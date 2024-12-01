В Мстиславле трое мужчин от скуки забросали яйцами чужие авто

В Мстиславле трое мужчин от скуки забросали яйцами чужие авто2
- 1.12.2024, 15:59
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И разнесли беседки.
Приятели 24-26 лет выпивали у одного из них дома. Когда спиртное закончилось, двое пошли проводить третьего, но не обошлось без приключений, пишет канал силовиков.
По дороге парням стало грустно. Они придумали развлечение — бросать яйца по машинам. В магазине специально закупили яйца и продолжили путь, забрасывая ими автомобили. В дополнение к этому повредили две беседки.
Позже один из собутыльников по дороге домой проколол еще одному автомобилю колеса.
На мужчин завели уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц.