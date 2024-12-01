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Порог чувствительности близко

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  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 1.12.2024, 16:04
  • 2,876
Порог чувствительности близко

В российских СМИ все чаще звучит неудобная правда.

«На ток шоу у нас одни победы. Ребята, вы чего умом двинулись? Сколько мы народу в Бахмуте положили, не считали? Не тысячу и не десять!»

В российских СМИ все чаще звучит неудобная правда о высоких потерях, которую предпочитают замалчивать и скрывать российские власти.

Каждый километр захваченной украинской территории дается такой высокой ценой, что об этом начинают уже говорить открыто даже в СМИ федерального масштаба. Видимо, порог чувствительности все же есть, и нынешний уровень потерь подступил к нему очень близко.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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