Порог чувствительности близко

Порог чувствительности близко2
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 1.12.2024, 16:04
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В российских СМИ все чаще звучит неудобная правда.
«На ток шоу у нас одни победы. Ребята, вы чего умом двинулись? Сколько мы народу в Бахмуте положили, не считали? Не тысячу и не десять!»
В российских СМИ все чаще звучит неудобная правда о высоких потерях, которую предпочитают замалчивать и скрывать российские власти.
Каждый километр захваченной украинской территории дается такой высокой ценой, что об этом начинают уже говорить открыто даже в СМИ федерального масштаба. Видимо, порог чувствительности все же есть, и нынешний уровень потерь подступил к нему очень близко.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»