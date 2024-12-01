В Беларуси наблюдаются проблемы с популярным мессенджером

В Беларуси наблюдаются проблемы с популярным мессенджером1
- 1.12.2024, 16:15
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Массовый сбой в работе мог произойти из-за хакерской атаки.
1 декабря в работе популярного среди белорусов и россиян мессенджера Viber наблюдаются массовые сбои. Как пишет «Белсат», об этом сообщают сами пользователи. Не исключена хакерская атака.
Особенно проблемы коснулись работы мессенджера в ряде регионов России.
По данным сайта Downdetector, проблемы начались с утра (по некоторым данным, даже еще ночью) и наиболее затронули Забайкальский и Красноярский край, Республику Бурятия, Иркутскую, Нижегородскую и Самарскую области, а также Крым. О проблемах с работой мессенджера среди белорусских пользователей пишет издание Onliner.
Пользователи сообщают, что уведомления о сообщениях работают некорректно или вовсе не действуют, а при попытках сделать звонок приложение пишет об отсутствии сети, хотя интернет-соединение стабильное.
Представители Viber пока никак не прокомментировали ситуацию.
Некоторые пользователи полагают, что сбои могли быть вызваны массированной хакерской атакой на серверы мессенджера, из-за чего сроки устранения проблем прогнозировать сложно.
Владельцем Viber Media с 2014 года является японский гигант Rakuten, а штаб-квартира компании расположена в Люксембурге, у нее есть пункты разработки в Беларуси и Израиле. Компания Viber является сервисом для обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, которым пользуются для связи люди во всем мире.