В Беларуси наблюдаются проблемы с популярным мессенджером 1 1.12.2024, 16:15

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Массовый сбой в работе мог произойти из-за хакерской атаки.

1 декабря в работе популярного среди белорусов и россиян мессенджера Viber наблюдаются массовые сбои. Как пишет «Белсат», об этом сообщают сами пользователи. Не исключена хакерская атака.

Особенно проблемы коснулись работы мессенджера в ряде регионов России.

По данным сайта Downdetector, проблемы начались с утра (по некоторым данным, даже еще ночью) и наиболее затронули Забайкальский и Красноярский край, Республику Бурятия, Иркутскую, Нижегородскую и Самарскую области, а также Крым. О проблемах с работой мессенджера среди белорусских пользователей пишет издание Onliner.

Пользователи сообщают, что уведомления о сообщениях работают некорректно или вовсе не действуют, а при попытках сделать звонок приложение пишет об отсутствии сети, хотя интернет-соединение стабильное.

Представители Viber пока никак не прокомментировали ситуацию.

Некоторые пользователи полагают, что сбои могли быть вызваны массированной хакерской атакой на серверы мессенджера, из-за чего сроки устранения проблем прогнозировать сложно.

Владельцем Viber Media с 2014 года является японский гигант Rakuten, а штаб-квартира компании расположена в Люксембурге, у нее есть пункты разработки в Беларуси и Израиле. Компания Viber является сервисом для обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, которым пользуются для связи люди во всем мире.

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