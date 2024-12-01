закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси наблюдаются проблемы с популярным мессенджером

1
  • 1.12.2024, 16:15
  • 2,270
В Беларуси наблюдаются проблемы с популярным мессенджером

Массовый сбой в работе мог произойти из-за хакерской атаки. 

1 декабря в работе популярного среди белорусов и россиян мессенджера Viber наблюдаются массовые сбои. Как пишет «Белсат», об этом сообщают сами пользователи. Не исключена хакерская атака. 

Особенно проблемы коснулись работы мессенджера в ряде регионов России.

По данным сайта Downdetector, проблемы начались с утра (по некоторым данным, даже еще ночью) и наиболее затронули Забайкальский и Красноярский край, Республику Бурятия, Иркутскую, Нижегородскую и Самарскую области, а также Крым. О проблемах с работой мессенджера среди белорусских пользователей пишет издание Onliner.

Пользователи сообщают, что уведомления о сообщениях работают некорректно или вовсе не действуют, а при попытках сделать звонок приложение пишет об отсутствии сети, хотя интернет-соединение стабильное.

Представители Viber пока никак не прокомментировали ситуацию.

Некоторые пользователи полагают, что сбои могли быть вызваны массированной хакерской атакой на серверы мессенджера, из-за чего сроки устранения проблем прогнозировать сложно.

Владельцем Viber Media с 2014 года является японский гигант Rakuten, а штаб-квартира компании расположена в Люксембурге, у нее есть пункты разработки в Беларуси и Израиле. Компания Viber является сервисом для обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, которым пользуются для связи люди во всем мире.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин