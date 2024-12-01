Киберэксперт НАТО: Россия атакует подводные кабели Европы с помощью «полувоенной» организации 1.12.2024, 16:25

В начале ноября в Балтийском море были оборваны два кабеля.

Россия осуществляет постоянные атаки на подводные кабели по всей Европе в «полувоенном» стиле, представляя собой «самую активную угрозу» для западной инфраструктуры, заявил в интервью Euronews для программы The Europe Conversation старший эксперт НАТО по кибер- и гибридным угрозам.

Исполняющий обязанности помощника генерального секретаря по инновационным гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай заявил, что недавние атаки на коммуникационные кабели, которые альянс приписывает России, являются частью значительного роста кибер-, гибридных и других видов вмешательства в Европе.

В начале ноября в Балтийском море были оборваны два кабеля между Швецией и Литвой и ещё один между Германией и Финляндией, что сразу же вызвало тревогу у стран-членов НАТО и опасения по поводу саботажа.

«Русские осуществляют программу, которую они вынашивали десятилетиями. Она называется «Российская программа подводных исследований», что является эвфемизмом для обозначения военизированной структуры, очень хорошо финансируемой, которая наносит на карту все наши кабели и энергетические трубопроводы», — пояснил господин Аппатурай.

«У них есть так называемые исследовательские корабли. Под ними находятся маленькие подводные лодки. У них есть беспилотные, непилотируемые, дистанционно управляемые аппараты, у них есть водолазы и взрывчатка», — сказал эксперт.

Правительства Германии и Финляндии поспешили возложить вину за очевидные атаки на кабели на потенциальных диверсантов.

«Никто не верит, что кабели повредили случайно. Я также не хочу верить, что якоря кораблей причинили ущерб случайно», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что НАТО необходимо предпринять гораздо больше усилий для защиты критической инфраструктуры Запада.

Швеция заявила, что в настоящее время ведётся расследование по поводу повреждения этих кабелей.

«Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности», — говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании и Великобритании.

«Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабу, создавая значительные риски для безопасности», — говорится в документе.

Через подводные кабели проходит около 90% всех цифровых коммуникационных данных в мире. Ежедневно через них проходят финансовые операции на сумму около 10 трлн евро. Помимо кабелей, критически важная подводная инфраструктура включает в себя электрические соединители и трубопроводы для подачи нефти и газа.

По словам господина Аппатурая, растёт число кибератак, дезинформации и политического вмешательства.

«Они — базовая линия. И всё это дороже, чем было раньше. Новое — это возросший российский аппетит и кампания по саботажу», — сказал он.

«Это означает поджоги, сход поездов с рельсов, нападения на имущество политиков, попытки убийства, например, главы компании Rheinmetal, крупнейшего немецкого производителя оружия, который поставляет Украине важные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

В июле этого года американские спецслужбы сорвали заговор с целью убийства, который, вероятно, был частью более масштабного плана, направленного на лидеров оборонной промышленности, поставляющих продукцию на Украину».

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