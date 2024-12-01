В Поречье «оптимизировали» работу вокзала
- 1.12.2024, 16:36
Сократили штат, оставив только начальника станции.
В агрогородке Поречье сокращают работу железнодорожного вокзала. Из сотрудников остался только начальник станции, а в выходные дни вокзал закрыт. К новому формату работы вокзала горожане отнеслись негативно — теперь им приходится ждать поезда на улице.
Персонал и время работы вокзала сократили, пишет hrodna.life.
До ноября 2024 года на станции работали трое дежурных и начальник. Но барановичское отделение БЖД решило сократить штат, оставив только начальника станции.
Теперь вокзал работает по сокращенному расписанию: с 8:30 до 17:00 с понедельника по пятницу. В субботу и воскресенье попасть внутрь вокзала нельзя. Вместе с ним закрывается и отделение банка, которое арендует площади. Недоступен и туалет.
У местных жителей это вызвало негодование. В первую очередь из-за того, что теперь им сложнее оплачивать коммунальные услуги или обменивать валюту. Также поречане и те, кто приезжает из Гродно, недовольны, что в выходные прибытия дизеля приходится ждать на улице, спрятавшись под навес.
Дизель проезжает агрогородок четыре раза в день. Наибольшей популярностью он пользуется в теплое время года. Заполняемость вагонов — до 600 человек.
Вокзал не закрывают, а «оптимизируют»
Причина таких нововведений — оптимизация работы вокзала и введение технологии «безлюдной езды», рассказал заместитель начальника Барановичского отделения БЖД Дмитрий Гарус.
По его словам, окончательно закрывать вокзал не будут. А оптимизация является «вынужденной мерой», так как прибыль от устаревших дизелей не покрывает расходы на их содержание.
Старейший вокзал Беларуси
Вокзал в Поречье — самый старый в Беларуси. Его открыли в 1862 году. На вокзале действует музей, а каждый год летом в Поречье проходит «праздник вокзала».