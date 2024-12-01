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ВСУ отразили массированный штурм в Харьковской области

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  • 1.12.2024, 16:48
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ВСУ отразили массированный штурм в Харьковской области

Командующий Национальной гвардии Украины рассказал о потерях врага.

Украинские воины отбили штурм россиян на позиции 13 бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» в Харьковской области. Об этом 1 декабря сообщил в Telegram командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

«Противник силами более взвода пехоты при поддержке трех единиц БМП-3 пытался атаковать подразделения 13 бригады оперативного назначения НГУ «Хартия». Благодаря организации системы разведки Силы обороны Украины в составе Хартии и 92 ОШБР заблаговременно обнаружили колонну и нанесли огневое поражение артиллерией и ударными дронами. Боевые машины пехоты были уничтожены, а остатки уцелевшей пехоты добили БПЛА и артиллерия», - написал Пивненко.

По его словам, потери врага за утро составили три боевые машины пехоты, 29 погибших и 16 раненых.

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