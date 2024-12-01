Названы 10 авто, которые выбирают современные миллионеры 3 1.12.2024, 16:53

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Большинство состоятельных людей проявляют бережливость.

Гуру личных финансов Дэйв Рэмси отметил, что автомобили как символы статуса, похоже, уходят в прошлое. Вместо этого большинство состоятельных людей проявляют бережливость.

Издание Go banking rates пишет, что исследование Experian Automotive показало, что 61% семей, зарабатывающих более 250 тысяч долларов, не ездят на авто люксовых марок. Вместо этого они ездят на менее эффектных автомобилях, таких как Toyota, Honda и Ford.

«Большинство миллионеров не водят броские автомобили», - отметил Рэмси. «69% миллионеров не имеют среднегодового дохода от 100 000 долларов и выше, а треть миллионеров никогда не имели шестизначного дохода за всю свою карьеру».

По его словам, «когда люди не тратят деньги на то, чтобы выглядеть богатыми, у них появляются деньги, чтобы стать богатыми на самом деле».

Consumer Reports отмечает, что средняя стоимость новых авто сейчас составляет более 48 тысяч долларов - на 6 тысяч долларов дороже, чем два года назад, и на 10 тысяч долларов дороже, чем в сентябре 2020 года.

10 лучших марок авто, на которых ездят миллионеры:

1 Toyota - средняя цена выросла до 38 198 долларов во втором квартале 2024 финансового года.

2 Honda - седан Civic Sport - самый недорогой автомобиль Honda, стоит чуть меньше 26 тысяч долларов.

3 Ford - пикап F-150 XL в комплектации 2024 года стоит от 36 570 долларов.

4 Lexus - цена на Lexus ES 2024 года начинается от 43 190 долларов и доходит до 53 480 долларов в зависимости от комплектации и опций.

5 Subaru - Subaru Crosstrek, самый продаваемый автомобиль автопроизводителя, его цена начинается от 24 995 долларов.

6 BMW - 3 Series 2024 года - «превосходный компактный седан класса люкс», а его цена начинается с 44 500 долларов.

7 Acura - цена MDX 2024 года варьируется от 50 150 до 73 800 долларов.

8 Hyundai - полностью укомплектованный Hyundai Venue можно будет приобрести примерно за 25 тысяч долларов.

9 Lincoln - Aviator 2024 года стоит от 53 340 до 80 725 долларов.

10 Buick - абсолютно новый Envista 2024 года - это субкомпактный внедорожник с «изящным профилем, ориентированным на молодых горожан», цены на который начинаются от 22 400 долларов.

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