Трамп назначил послом во Франции Чарльза Кушнера, семья которого тесно связана с Беларусью 1.12.2024, 17:28

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Чарльз Кушнер и Джаред Кушнер.

Фото: Patrick McMullan / Getty Images

Его мать организовала знаменитый побег из гетто в Новогрудке.

Избранный президент США Дональд Трамп номинировал на должность посла во Франции Чарльза Кушнера. Это отец Джареда Кушнера — супруга дочери Трампа Иванки.

Комментируя назначение в своей соцсети Truth Social, Трамп назвал Чарльза Кушнера «выдающимся бизнес-лидером, филантропом и переговорщиком, который будет уверенно отстаивать интересы США». Трамп также напомнил, что его зять, сын Чарльза Джаред Кушнер успешно работал в его первой президентской администрации, сообщает CNN.

Чарльз Кушнер занимается бизнесом в сфере недвижимости и жилищного строительства. Он получил в наследство от отца портфель из 4000 квартир и построил бизнес-империю, став миллиардером. Кроме того, до 2016 года он был донором Демократической партии, а также меценатом и филантропом.

Семья Кушнера тесно связана с Беларусью, пишет «Наша Нива». Его родители родом из Новогрудка. Мать Чарльза Рая была дочерью зажиточного скорняка Зейделя, у семьи было два магазина. В 1941-м семью Кушнер, как и 24 тысячи евреев из окрестных городов, нацисты отправили в гетто, которое расположилось недалеко от Новогрудского замка. При этом мать 16-летней Раи Хинду и старшую сестру Эстер расстреляли.

Пережив пять отборов на массовые расстрелы, Рая с братом Хоней и другими узниками гетто решили организовать побег. Они стали копать тоннель под ограждением. Сначала использовали руки и ложки, затем придумали хитрые инструменты, которые облегчили работу. Среди узников нашлись электрики, которые смогли провести в тоннель свет, а землю прятали в двойных стенах.

Тоннель вырыли за четыре месяца, 26 сентября 1943 года состоялся побег — самый массовый из концлагерей и гетто за всю войну. Через тоннель сбежали 360 человек, выжить удалось не всем. Уцелевшие, среди них была и Рая Кушнер, присоединились к еврейскому партизанскому отряду братьев Бельских. Там Рая познакомилась с будущим мужем Йозефом Берковицем, который тоже был родом из Новогрудка. Они поженились после войны в Будапеште, при этом Йозеф взял фамилию жены, а вскоре эмигрировали в США.

Рая Кушнер

В 2019 году в Новогрудке открыли Мемориальную стену в память о побеге, ее строительство профинансировала семья Кушнер. Есть в городе и музей еврейского сопротивления, часть экспонатов тоже была передана семьей Чарльза.

Его сын Джаред в 2009 году женился на Иванке Трамп — дочери будущего президента США. В первый срок Трампа он работал старшим советником в администрации и, как считается, имел серьезное влияние в формировании как внешней, так и внутренней политики. Недавно Джаред Кушнер заявил, что не будет работать в новой администрации тестя. Теперь должность от президента получил его отец Чарльз.

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