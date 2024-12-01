Путин уже кричит словами беглого Януковича: «Астанавитесь!» 4 Телеграм-канал «Вольнодумец»

1.12.2024, 17:41

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Но санитары действуют как-то нерешительно.

Российская агентура, которой наводнена Германия еще с крепких мужских поцелуев Брежнева с Хоннекером и нефте-газовой любови Путина к канцлерам Германии - Шредеру и Меркель, продолжает лихорадить изнутри не только Германию, но и всю Европу. Скорее, через немецкие СМИ давить на коллективный Запад неизбежной российской угрозой за помощь Украине.

Осеннее обострение любви к России совпало как раз с разрешением ряда стран наносить удари их ракетами по территории РФ в ответ на систематические ракетные удары по городам Украины, в том числе «Орешником». Российская агентура фактически повторяет постоянные угрозы Кремля, не на шутку озабоченного пока что не наростающей, а только задекларированной помощью Украине.

Удары Украины в глубь территории России оказались болевой точкой для Кремля. От испуга снова вытаскивается ядерная дубинка, которой Путин размахивает над всем миром. А санитары, призванные усмирить буйного больного, как-то нерешительно действуют. А он уже кричит словами беглого Януковича: «Астанавитесь!»

«В то время, когда даже один провокационный шаг, предпринятый западными странами против России, может привести мир к Третьей мировой войне, Вашингтону стоит как следует подумать. У России есть возможности, способные уничтожить все страны – члены НАТО. У США же есть ядерный потенциал против России. Но никто не хочет, чтобы миру пришел конец. Поэтому у западных стран остался только один способ предотвратить исчезновение планеты. Отступить. Когда Запад отступит, Россия не пойдет вперед. Потому что единственное, что волнует Россию сейчас – это собственная безопасность», – убеждает российская агентура, маскируясь под зарубежные издания, как например, dikGAZETE.

Все ж сразу и поверили, что Россия отступит. Но она же ни на кого не нападала?

Нагнетание Россией истерики - это явная демонстрация отсутствия адекватной реакции на усиление Украины западным оружием. Перекладывание ответственности - это маскировка собственного страха Кремля, изрядно ослабленного войной, перед грозящим поражением коллективному Западу. Но признать это - страшно!

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