Белоруска Алена Фалей выиграла теннисный турнир ITF-W50 в Японии 1.12.2024, 17:52

Алена Фалей

Для 20-летней спортсменки это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой ITF.

Белорусская теннисистка Алена Фалей стала победительницей турнира ITF-W50 в японской Иокогаме. Призовой фонд турнира – $40 тысяч, пишет «АиФ».

В финале белоруска переиграла в трехсетовом поединке американскую теннисистку Хину Иноуэ - 3:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Для 20-летней Алены Фалей это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой ITF.

Напомним, у сильнейших теннисистов мира сейчас проходит межсезонье. Проводятся только небольшие турниры.

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