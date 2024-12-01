Белоруска Алена Фалей выиграла теннисный турнир ITF-W50 в Японии
- 1.12.2024, 17:52
Для 20-летней спортсменки это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой ITF.
Белорусская теннисистка Алена Фалей стала победительницей турнира ITF-W50 в японской Иокогаме. Призовой фонд турнира – $40 тысяч, пишет «АиФ».
В финале белоруска переиграла в трехсетовом поединке американскую теннисистку Хину Иноуэ - 3:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Для 20-летней Алены Фалей это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой ITF.
Напомним, у сильнейших теннисистов мира сейчас проходит межсезонье. Проводятся только небольшие турниры.