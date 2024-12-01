закрыть
1 декабря 2024, воскресенье, 19:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская экономика хромает

  • 1.12.2024, 18:05
  • 2,380
Белорусская экономика хромает

Как Лукашенко на выходе из своего самолета в Пакистане.

Белорусская экономика хромает, как Лукашенко на выходе из своего самолета в Пакистане. За последние 4 месяца белорусский рубль обесценился на 10% и может продолжить движение в том же направлении, пишет Telegram-канал «Вечерний дофамин».

Стало известно, что инвестор Vičiunai Group, известный многим как производитель крабовых палочек Viči, покинул Беларусь.

В этой ситуации печалит еще и то, что курс белорусского рубля и белорусская экономика в целом становятся все более зависимыми от неадекватного восточного соседа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин