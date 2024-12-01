Белорусская экономика хромает
- 1.12.2024, 18:05
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Как Лукашенко на выходе из своего самолета в Пакистане.
Белорусская экономика хромает, как Лукашенко на выходе из своего самолета в Пакистане. За последние 4 месяца белорусский рубль обесценился на 10% и может продолжить движение в том же направлении, пишет Telegram-канал «Вечерний дофамин».
Стало известно, что инвестор Vičiunai Group, известный многим как производитель крабовых палочек Viči, покинул Беларусь.
В этой ситуации печалит еще и то, что курс белорусского рубля и белорусская экономика в целом становятся все более зависимыми от неадекватного восточного соседа.