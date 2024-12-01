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Над Украиной зафиксировали странные российские пассажирские самолеты

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  • 1.12.2024, 18:16
  • 7,708
Над Украиной зафиксировали странные российские пассажирские самолеты

Такие аномалии фиксируются уже не в первый раз.

В субботу, 30 ноября, над Украиной были замечены загадочные гражданские самолеты. Один из них «долетел» почти до Запорожья, пишет «Телеграф».

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. В 15:55 над территорией Украины был зафиксирован самолет Airbus A320 российской компании «Аэрофлот». На карте полетов видно, что борт направлялся из Стамбула в Москву.

В этот момент над Украиной заметили еще один пассажирский самолет. Это был борт российского «Аэрофлота», только на этот раз Boeing 738. Он летел из турецкой Анталии в Москву.

Впоследствии оба самолета успешно приземлились в РФ. Такие странные «полёты» над Украиной, воздушное пространство которой закрыто с 2022 года, фиксируются не впервые. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

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