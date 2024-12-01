В ноябре этого года российская армия понесла рекордные потери 2 1.12.2024, 18:46

Такого не было с начала войны.

В течение ноября 2024 года российская оккупационная армия понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. За месяц потери личного состава ВС РФ составили 45 720 военных, что сопоставимо численности более трех мотострелковых дивизий сухопутных войск армии РФ.

Также в ноябре был побит рекорд суточных потерь врага – за 24 часа было ликвидировано 2030 оккупантов. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Стоит отметить, что речь идет не только о безвозвратных, но и о санитарных потерях путинской армии. По данным Генерального штаба ВСУ, в ноябре в течение одних суток украинские военнослужащие уничтожили и ранили 2030 вражеских солдат.

Кроме того, российская армия продолжает нести колоссальные потери военной техники и вооружения. За ноябрь путинские войска потеряли 307 танков. Этот показатель стал самым высоким за всю осень (в сентябре был уничтожен или подбит 291 вражеский танк, в октябре – 279).

В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что в российском танковом батальоне 31 машина, поэтому за последний месяц осени 2024 года российские оккупанты потеряла уничтоженными и подбитыми почти 10 танковых батальонов. Также в Минобороны Украины подчеркнули, что примерная стоимость такого количества техники эквивалентна 450 миллионам долларов США.

Кроме танков враг в ноябре потерял сотни единиц другой военной техники. В частности, в результате активной боевой работы воинов Сил обороны в ноябре 2024 года было поражено 899 вражеских боевых бронированных машин, что эквивалентно количеству ББМ почти четырех мотострелковых дивизий. Такое количество боевых бронированных машин стоило бюджету страны-агрессора ориентировочно не менее 500 млн долларов США.

Также российские оккупанты понесли в ноябре огромные потери единицы артиллерийских средств. В прошлом месяце украинские воины поразили 884 артиллерийских систем россиян. В целом украинские защитники лишили возможности вести боевые действия 49 артдивизионов. Стоимость такого количества артустановок составляет около 700 миллионов долларов.

Если говорить о суммарных потерях врага в вооружении и технике в ноябре 2024 года, то их ориентировочная стоимость составляет более 3 миллиардов долларов США.

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