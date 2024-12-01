Турция систематически прогибает Россию Андрей Окунь

1.12.2024, 19:04

Андрей Окунь

Путину остается лишь молчать.

Много дискуссий велось по поводу того, как же вести с Путиным переговоры о мире. Какой подход наиболее эффективен? Европейские лидеры чаще выступают за дипломатию слов, обрывая звонками российскому президенту телефонные линии. Правда, чаще всего после разговоров в Украину летят ракеты, но цивилизованный мир продолжает верить в ценность цивилизованных увещеваний.

И вот смотрю я на то, как Турция во главе с Эрдоганом систематически прогибает Россию на международной арене, и понимаю, что самый эффективный способ дипломатии в случае с Путиным — силовой. Когда интересы отстаиваются не в ООН, не в резолюциях и телефонных беседах, а в жёстких, если не жестоких ответах на «земле».

Эрдоган не менее расчётливый и циничный автократ, чем Путин, и благодаря этому сходству турецкий президент, по всей видимости, понимает, как в реальности надо общаться с российским коллегой.

Сначала Эрдоган выдавил Россию из Карабаха, вынудив Путина расстаться с зоной своего давнего политического влияния. Теперь мы наблюдаем, как в Сирии режим Асада, который путинская власть поддерживала почти десять лет, спешно бежит под натиском протурецких боевиков.

Как на подобное геополитическое унижение реагирует Путин? Да просто молчит. А Кремль не публикует результаты разговоров с Асадом, который недавно экстренно прилетел в Москву.

Очевидно, кто-то должен сделать выводы. И если вспомнить, что над американским континентом поднялась фигура автократа, столь же циничного и жестокого, то можно представить, каким будет 2025 год. Будет это год звонков или год действий?

Андрей Окунь, Telegram

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