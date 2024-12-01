В столичном аквапарке «Лебяжий» загорелась парилка 4 1.12.2024, 19:14

4,218

В этот момент там было около 100 человек.

В МЧС Беларуси сообщили о возгорании в спа-зоне минского аквапарка «Лебяжий». Инцидент произошёл в воскресенье, 1 декабря.

К счастью, никто из посетителей не пострадал: им удалось выйти из здания самостоятельно.

В МЧС добавили, что к прибытию спасателей возгорание, из-за которого начала тлеть обшивка парильного отделения бани на первом этаже, уже потушили. По словам представителей ведомства, с этим справился непосредственно персонал «Лебяжьего». При этом что послужило причиной, пока не известно. В МЧС лишь отметили, что «обстоятельства случившегося устанавливаются».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com