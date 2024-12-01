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В столичном аквапарке «Лебяжий» загорелась парилка

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  • 1.12.2024, 19:14
  • 4,218
В столичном аквапарке «Лебяжий» загорелась парилка

В этот момент там было около 100 человек.

В МЧС Беларуси сообщили о возгорании в спа-зоне минского аквапарка «Лебяжий». Инцидент произошёл в воскресенье, 1 декабря.

К счастью, никто из посетителей не пострадал: им удалось выйти из здания самостоятельно.

В МЧС добавили, что к прибытию спасателей возгорание, из-за которого начала тлеть обшивка парильного отделения бани на первом этаже, уже потушили. По словам представителей ведомства, с этим справился непосредственно персонал «Лебяжьего». При этом что послужило причиной, пока не известно. В МЧС лишь отметили, что «обстоятельства случившегося устанавливаются».

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