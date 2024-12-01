С января ЕС планирует предоставлять Украине ежемесячно по €1,5 миллиарда 3 1.12.2024, 19:22

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Средства будут выделены из доходов от российских активов.

Европейский Союз в декабре текущего года предоставит Украине дополнительные €4,2 млрд на поддержку бюджета, а начиная с января 2025 года ЕС планирует предоставлять каждый месяц €1,5 млрд.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве 1 декабря по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Интерфакс-Украина.

Кошта объяснил, что эти средства «поступают из доходов от российских активов и могут быть также использованы в военных целях».

Также президент Евросовета сказал, что ЕС готовит 15-й пакет санкций против путинского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что финансовые механизмы по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине заработают в январе 2025 года.

«Политически уже все обеспечено, чтобы средства из российских активов начали реально помогать Украине, так что в январе должны начать работу отдельные финансовые механизмы, и это принципиально для Украины — российские активы должны работать для защиты от российской агрессии», — сказал Зеленский.

Он добавил, что «регулярные транши на следующий год существенно поддержат финансовую стабильность в Украине».

Кроме того, Кошта сообщил, что ЕС и Украина будут работать вместе над тем, чтобы в «первой половине следующего года открыть как минимум два кластера переговоров по европейской интеграции».

Зеленский подчеркнул важность открытия переговорных кластеров, отметив, что «абсолютно реально, параллельно с переговорным процессом, обеспечивать постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок европейской силы».

«В нашей повестке дня также работы по НАТО, обеспечение для Украины НАТО — необходимая вещь для нашего выживания. Мы работаем на всех уровнях, чтобы усилить позиции Украины для всего евроатлантического сообщества», — заявил президент Украины.

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