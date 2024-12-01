Повстанцы в Сирии затрофеили российской техники на миллионы долларов 1.12.2024, 19:40

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Среди трофеев есть довольно необычные и дорогие образцы.

Сирийские повстанцы в ходе борьбы с режимом Асада, поддерживаемого россиянами и иранцами, провели масштабную операцию по захвату военной техники. Они затрофеили много российской техники, в частности некоторые довольно необычные и дорогие образцы, пишет «Телеграф».

В ходе операции повстанцы захватили мощный зенитно-ракетный комплекс ЗРГК «Панцирь», установленный вблизи авиабазы Квейрис. Кроме того, в трофеи попали реактивная система залпового огня БМ-27 «Ураган», учебно-боевой самолет L-39 и несколько военных автомобилей. Суммарная стоимость этих образцов составляет миллион долларов.

Местные активисты, которые в свое время занимались сельским хозяйством, теперь овладели военным делом и техникой. Теперь они должны также овладевать искусством управления вертолетом.

Напомним, что по состоянию на 30 ноября 2024 года Воздушно-космические силы России впервые с 2016 года нанесли авиационный удар по городу Алеппо, недавно перешедшему под контроль повстанческих группировок.

Правительственные войска Сирии совершили так называемый «безопасный отвод» своих сил из основных районов Алеппо. Город занял формирование «Хаят Тахрир аш-Шам». Местные власти полностью закрыли аэропорт Алеппо и перекрыли все подъездные пути.

По состоянию на 1 декабря повстанческие отряды продвигаются по другим направлениям. Появляются сообщения об их присутствии в городе Хама. В то же время в Дамаске фиксируются попытки государственного переворота. Что касается Алеппо, то большая часть города находится под контролем повстанцев.

На фоне происшедшего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел срочные консультации с руководящими офицерами и специалистами разведки. Обсуждались потенциальные сценарии развития событий при возможном крахе режима Башара Асада.

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