В Беларусь в ноябре залетело рекордное число «Шахедов»1
- 1.12.2024, 19:52
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Из 152 БПЛА три упало и два было сбито.
В ноябре 152 «Шахеда» зашли в Беларусь за ноябрь — это новый рекорд. Видео с подсчетом сделал один из читателей «Зеркала» по данным мониторингового проекта «Беларускі Гаюн».
Из 152 БПЛА в ноябре три упало и два было сбито.
Для сравнения, в октябре в Беларусь фиксировалось 48 «Шахедов».
Напомним, из-за войны в Украине в Беларусь регулярно залетают военные дроны-камикадзе. Минимум три раза взрывы от работы ПВО слышали в населенных пунктах.