«Грузия заслуживает Европу сегодня как никогда раньше!» 2 1.12.2024, 20:02

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фото: Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

Звездные грузинские спортсмены поддержали протестующих.

В Грузии продолжаются протесты, и все больше известных личностей выступают в их поддержку. Теперь очередь дошла и до спортсменов.

Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия охарактеризовал видео, которые распространяются в социальных сетях, как «болезненные и эмоциональные», сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

«Мне больно за мою страну, мне больно за мой народ. Смотреть на эти видео, которые распространяются, больно и эмоционально. Остановите насилие и агрессию! Грузия заслуживает Европу сегодня как никогда раньше!» — написал Кварацхелия.

Футболист, представляющий итальянский клуб «Наполи», назвал европейский курс Грузии «историческим выбором».

«Желание и воля грузинского народа — идти европейским путем. Это наш исторический выбор, единственно правильный выбор, и недопустимо отклоняться от этого пути. Эта страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа», — добавил он.

«Срамно!» — написал в Instagram вратарь национальной сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили, приложив видео, на котором видно, как полицейский бьет ногой протестующего, который упал.

Футболист грузинской сборной Георгий Качарашвили опубликовал сториз в Instagram в поддержку протестующих.

«Грузия заслуживает единства и справедливости. Больно смотреть, как страдает наш народ. Наш голос и действия должны быть направлены на лучшее будущее страны», — подписал спортсмен кадры прямого эфира с акции протеста.

Футболист сборной Грузии Буда Зивзивадзе осудил чрезмерную силу, применяемую силовиками против участников протеста в Тбилиси. В социальной сети спортсмен написал: «Я всегда стоял и буду стоять рядом с Грузией и грузинским народом, которые борются за лучшее будущее Грузии. Я осуждаю насилие, невозможно смотреть на то, что происходит сегодня в Грузии. Грузия заслуживает того, чтобы быть единой и частью Европы. Мое мнение никогда не менялось: место Грузии в Европе», — пишет он.

Бывший баскетболист Заза Пачулия, двукратный чемпион NBA, также опубликовал сториз, где поддержал протестующих.

«Трудно смотреть на эти кадры и не протестовать, когда грузин нападает на грузина. Я осуждаю и отказываюсь от любого насилия! Грузия была и будет частью Европы!», — написал он.

Масштабные протесты вспыхнули в Грузии вечером 28 ноября, после того как власти объявили о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза. На практике это решение означает, что проведение множества реформ, направленных на защиту прав человека, повышение независимости судов, прокуратуры и других государственных институтов, для властей больше не является приоритетом. В правительстве утверждают, что не отказываются от европейского курса, а только хотят защитить страну от «шантажирования» извне.

В Тбилиси проевропейские митинги разгоняют с использованием водометов и слезоточивого газа. Сообщается о десятках фактов избиения протестующих и журналистов силовиками. На акциях в грузинской столице за два дня в административном порядке задержали 150 человек.

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