В Минске построят новую дорогу 1 1.12.2024, 20:10

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Она соединит Фрунзенский и Центральный районы столицы.

Во Фрунзенском районе белорусской столицы планируют построить новый железнодорожный переезд. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил руководитель районной администрации Сергей Шкруднев.

Одна из проблем Фрунзенского района — транспортная. С одной стороны, он фактически отрезан от Центрального железной дорогой. Есть всего два варианта, как его можно пересечь, — МКАД и второе кольцо.

«Строительство нового железнодорожного переезда поддержано руководством города, — отметил Шкруднев. — Ранее он уже был запланирован как продолжение ул. Колесникова через железную дорогу в сторону Центрального района. Это значит, что эта дорога предусмотрена планом».

По словам Шкруднева, это снимет нагрузку на МКАД, улучшит транспортное соединение между районами. Чтобы добраться в Центральный, не нужно будет ехать в объезд по пр. Пушкина или через МКАД.

«Уже разрабатывается предпроектная документация. Думаю, в январе 2025 года она будет готова, и мы уже будем видеть какие-то ценовые характеристики, стоимость объекта. Исходя из этого, начнем проектировать и выделять деньги из бюджета на строительство данной дороги», — сказал Шкруднев.

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