На Сумщине ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян 1.12.2024, 20:21

2,000

Судя по взрывам, оккупанты остались без немалых запасов.

На Сумском направлении пограничники бригады «Сталевий кордон» нанесли мощный удар по российскому складу боеприпасов. Судя по взрывам на видео, которое опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram, оккупанты остались без немалых запасов.

Следует отметить, что украинский дрон после успешного сброса боеприпаса вернулся к военным ВСУ.

«Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили вражеский склад БК на Сумском направлении. «Мавик» отработал успешно и невредимым вернулся домой», – написано в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com