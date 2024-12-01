На Сумщине ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян
- 1.12.2024, 20:21
- 2,000
Судя по взрывам, оккупанты остались без немалых запасов.
На Сумском направлении пограничники бригады «Сталевий кордон» нанесли мощный удар по российскому складу боеприпасов. Судя по взрывам на видео, которое опубликовала Государственная пограничная служба Украины в Telegram, оккупанты остались без немалых запасов.
Следует отметить, что украинский дрон после успешного сброса боеприпаса вернулся к военным ВСУ.
«Пограничники бригады «Сталевий кордон» уничтожили вражеский склад БК на Сумском направлении. «Мавик» отработал успешно и невредимым вернулся домой», – написано в сообщении.