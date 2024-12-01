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Воздушные замки Путина начали рушиться

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 1.12.2024, 20:42
  • 3,546
Воздушные замки Путина начали рушиться
Фото: Getty Images

«Надежный друг» ударил в спину.

Воздушные замки Путина начали рушиться. «Надежный друг» Эрдоган ударил в спину в Сирии, «товарищ Си» недовольно смотрит в сторону КНДР и захватывает российские рынки, «традиционный партнер» Токаев подумывает гнать газ в Китай, конкурируя с РФ. Даже в Абхазии России дали затрещину. Один Лукашенко присмирел перед выборами.

Парадоксально, но в мирное время у Путина лучше получалось в империю, чем в эпоху «СВО». С помощью мягкой силы, экономических рычагов и прочих политических приемов Россия не только сохраняла влияние в самых разных регионах мира, но и расширяла экспансию. Сейчас другие большие игроки пользуются слабостью РФ и откусывают все большие куски от «империи». 

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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