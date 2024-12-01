Воздушные замки Путина начали рушиться 1 Телеграм-канал «Русский декаданс»

1.12.2024, 20:42

3,546

Фото: Getty Images

«Надежный друг» ударил в спину.

Воздушные замки Путина начали рушиться. «Надежный друг» Эрдоган ударил в спину в Сирии, «товарищ Си» недовольно смотрит в сторону КНДР и захватывает российские рынки, «традиционный партнер» Токаев подумывает гнать газ в Китай, конкурируя с РФ. Даже в Абхазии России дали затрещину. Один Лукашенко присмирел перед выборами.

Парадоксально, но в мирное время у Путина лучше получалось в империю, чем в эпоху «СВО». С помощью мягкой силы, экономических рычагов и прочих политических приемов Россия не только сохраняла влияние в самых разных регионах мира, но и расширяла экспансию. Сейчас другие большие игроки пользуются слабостью РФ и откусывают все большие куски от «империи».

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com