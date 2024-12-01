Воздушные замки Путина начали рушиться1
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 1.12.2024, 20:42
- 3,546
«Надежный друг» ударил в спину.
Воздушные замки Путина начали рушиться. «Надежный друг» Эрдоган ударил в спину в Сирии, «товарищ Си» недовольно смотрит в сторону КНДР и захватывает российские рынки, «традиционный партнер» Токаев подумывает гнать газ в Китай, конкурируя с РФ. Даже в Абхазии России дали затрещину. Один Лукашенко присмирел перед выборами.
Парадоксально, но в мирное время у Путина лучше получалось в империю, чем в эпоху «СВО». С помощью мягкой силы, экономических рычагов и прочих политических приемов Россия не только сохраняла влияние в самых разных регионах мира, но и расширяла экспансию. Сейчас другие большие игроки пользуются слабостью РФ и откусывают все большие куски от «империи».
Телеграм-канал «Русский декаданс»