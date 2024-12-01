В Германии вышли на подозреваемых в подрыве «Северных потоков» 1.12.2024, 21:08

Генеральный прокурор страны раскрыл некоторые детали следствия.

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель в интервью Spiegel заявил, что следствие установило личности двух человек, обоснованно подозреваемых в подрыве «Северных потоков» в сентябре 2022 года.

По словам Роммеля, через два года расследование этой диверсии мирового масштаба немецкое следствие достаточно продвинулось. При этом еще многое предстоит сделать.

«Личности двух подозреваемых нам уже удалось установить. Но, по моему мнению, это успех, которого не следовало ожидать в самом начале», – пояснил чиновник.

Роммель также раскрыл некоторые детали следствия и рассказал, что следователи работают по выявлению других причастных лиц и выясняют мотивы совершенного преступления.

«Это была большая атака на энергоснабжение нашей страны, способная дестабилизировать местную экономику и общество вне зависимости от политической классификации», – резюмировал Роммель.

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