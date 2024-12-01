Такого декабря никто не ждет: белорусам обещают «европейскую зиму» 1.12.2024, 21:16

Известный белорусский синоптик рассказал о температурной аномалии.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о температурной аномалии со 2 по 8 декабря в Беларуси, пишет «Комсомолка».

По словам синоптика, с наступлением календарной зимы погода будет напоминать европейскую зиму. Он уточнил, что морозы окажутся в ночное время небольшими, а днем температура воздуха будет выше ноля. Рябов добавил, что в атмосфере прогнозируется чередование атмосферных фронтов и антициклонов. Это говорит про то, что погода окажется неустойчивой.

- Мощный поток атлантического тепла большинство дней будет удерживать влажную, оттепельную и пасмурную погоду. Положительная температурная аномалия этого периода в среднем достигнет 2-3 градуса, что приход настоящей зимы ставит под сомнение, - подчеркнул Дмитрий Рябов.

Он обратил внимание на то, погоду в стране в начале недели будет определять область высокого атмосферного давления. Окажется без осадков. В ночное и утреннее время возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог будет гололедица, туман. Ветер окажется южных направления. В понедельник, 2 декабря, ночью ожидается от -2 до +3 градусов. Днем прогнозируется от +2 до +5 градусов.

Специалист уточнил, что в середине недели за погоду в Беларуси будут отвечать атмосферные фронты с Балтики. Погода будет облачной, пройдут осадки различной интенсивности. Ветер ожидается юго-западный, порывистый. Ночью и утром возможен слабый гололед, на дорогах гололедица, а также туман. Во вторник, 3 декабря, в ночное время ожидается от -2 до +2 градусов, днем – от +1 до +4 градусов. В среду, 4 декабря, в дневное время прогнозируется от +1 до +4 градусов.

Рябов добавил, что, согласно предварительным данным, в начале второй половины недели погоду будет формировать антициклон с центром над Центральными регионами России. Ожидается облачная с прояснениями погода, осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать юго-восточный. В четверг, 5 декабря, ночью будет от -3 до +2 градусов, днем – до +3 градусов. Днем в пятницу, 6 декабря, ожидается около 0 градусов.

Синоптик заметил, что атмосферный фронт с северо-запада Европы принесет ненастье в выходные. Сохранится облачная погода. В большинстве районов Беларуси ожидаются осадки различной интенсивности. Ветер будет северо-западный, порывистый. В ночные и утренние часы вероятен туман. В субботу, 7 декабря, ночью будет от 0 до -6 градусов, а днем – около 0 градусов. В воскресенье, 8 декабря, днем будет около 0 градусов.

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