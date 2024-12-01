Плотина одного из крымских водохранилищ под угрозой разрушения 1.12.2024, 21:25

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Из-за почти полугодового отсутствия контакта с водой.

Плотина Белогорского водохранилища в аннексированном Крыму находится под угрозой разрушения, сообщает Крым.Реалии.

По словам местного краеведа, после обмеления Белогорского водохранилища в июне этого года, плотина остается сухой и находится под угрозой высыхания и деформации.

«Дело в том, что плотина Белогорского водохранилища по своей конструкции относится к так называемым «мокрым плотинам», то есть, согласно правилам эксплуатации, она должна контактировать с водой. Мне известно, что внутри плотины находится глина, а эта порода при отсутствии увлажнения сильно высыхает, что может привести к деформации положения плит и образованию глубоких трещин, что уже можно увидеть даже поверхностным осмотром. Поэтому при заполнении водохранилища растет угроза разрушения конструкции плотины, а это может привести к большим бедствиям, учитывая, что ниже Белогорского водохранилища, в трех километрах, расположен город районного значения Белогорск», – рассказал краевед на условиях анонимности.

Около двух лет назад российские «власти» провели капитальный ремонт плотины Тайганского водохранилища, где из-за длительного обмеления водоема возникла подобная проблема. В июне этого года вода в Белогорском водохранилище отошла от основания плотины. А в июле из-за сильного обмеления водохранилища был прекращен сброс воды в русло реки Биюк-Карасу, в долине которой расположен Белогорск. В октябре российский гидрометцентр Крыма заявлял, что запас воды в водохранилищах аннексированного Крыма за месяц уменьшился на 11,3 млн кубометров из-за аномальной жары в сентябре.

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