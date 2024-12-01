«Так же Полк Калиновского будет заходить в Гомель, Брест и Минск»
- 1.12.2024, 21:34
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Украинский нардеп рассказал о сирийском сценарии для Беларуси.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко поделился собственными наблюдениями относительно событий в Сирии и спрогнозировал подобный сценарий и для Беларуси.
Как сообщает «Апостроф», об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Немного мыслей по Сирии. Вот вы видите сейчас, как по сути просто на мотоциклах берут город за городом. Вчера Алеппо. Сегодня - Хаму», - пишет нардеп.
Он отмечает, что это было самым главным, что «продавала Россия» - «защита режима».
«И это же было главное, что продавал Путин. Что вот есть Россия и она защитит режим. И никто ничего не может им противопоставить. И где сейчас Россия? Где защита? Так «уважаемые партнеры» могут и не понять», - отмечает он.
Вспомнил он и о том, как эти события пытаются объяснить в российских каналах:
«Но из самого смешного, что все российские тг-каналы объясняют это все тем, что режим Асада просто коррумпирован и люди устали. Вот боролся бы с коррупцией и все хорошо было бы».
В контексте этого Гончаренко предполагает подобный сценарий развития событий и для Беларуси:
«И так же Полк Калиновского будет заходить в Гомель, Брест и Минск. Надо немного подождать. Но не очень долго!».