«Так же Полк Калиновского будет заходить в Гомель, Брест и Минск» 1.12.2024, 21:34

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иллюстративное фото

Украинский нардеп рассказал о сирийском сценарии для Беларуси.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко поделился собственными наблюдениями относительно событий в Сирии и спрогнозировал подобный сценарий и для Беларуси.

Как сообщает «Апостроф», об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Немного мыслей по Сирии. Вот вы видите сейчас, как по сути просто на мотоциклах берут город за городом. Вчера Алеппо. Сегодня - Хаму», - пишет нардеп.

Он отмечает, что это было самым главным, что «продавала Россия» - «защита режима».

«И это же было главное, что продавал Путин. Что вот есть Россия и она защитит режим. И никто ничего не может им противопоставить. И где сейчас Россия? Где защита? Так «уважаемые партнеры» могут и не понять», - отмечает он.

Вспомнил он и о том, как эти события пытаются объяснить в российских каналах:

«Но из самого смешного, что все российские тг-каналы объясняют это все тем, что режим Асада просто коррумпирован и люди устали. Вот боролся бы с коррупцией и все хорошо было бы».

В контексте этого Гончаренко предполагает подобный сценарий развития событий и для Беларуси:

«И так же Полк Калиновского будет заходить в Гомель, Брест и Минск. Надо немного подождать. Но не очень долго!».

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